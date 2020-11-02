نقابة الأطباء: الحكومة أذعنت للبنوك وسلطة النقد لتحكم بالإعدام على الأطباء وعائلاتهم وأطفالهم





وأضافت: "فلا يبقى من نصف الراتب الهزيل إلا القليل القليل، ويصعب على النسبة الأعلى من الأطباء، التوجه لعملهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجار أو البنزين".



وتابعت: لقد أذعنت الحكومة للبنوك وسلطة النقد، لتحكم بالإعدام على الأطباء وعائلاتهم وأطفالهم، مؤكدة، أنه حان الوقت لوقف هذا الظلم، وإن كان ولا بد من الخصم، فليكن من النصف المؤجل من الراتب، وليكن ديناً للبنوك في ذمة الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة الأطباء الفلسطينيين، بياناً تساءلت فيه، "إن كانت الحكومة، تضحي بالأطباء وعائلاتهم وأطفالهم، الذين ضحوا وأخلصوا وتفانوا، خلال فترة جائحة (كورونا) وما زالوا".وقالت النقابة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأطباء تحملوا وصبروا في مواجهة جائحة (كورونا)، وأصيب العديد منهم، وتوفي عدة أطباء رحمهم الله، بسبب المرض، وصبر الأطباء أيضاً على أنصاف الرواتب، وذلك دعماً للقيادة التي تواجه جبروت العالم لفرض (صفقة القرن) وحرمان آلاف الأسرى وعائلاتهم من مستحقاتهم، لتأتي بعد ذلك الحكومة، وتسمح للبنوك بخصم القروض والشيكات من نصف الراتب الهزيل أصلاً، والذي لا يكفي الغالبية العظمى من الأطباء في تأمين قوت أبنائهم ودفع الإيجار، ومستحقات الخدمات المختلفة.