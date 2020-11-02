الاتحاد العام للمعلمين: المستحقات حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة ليتم التوقيع عليها





وقال الاتحاد في التوضيح: الذي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن المستحقات قضية عامة لجميع الموظفين، اتفق عليها مع رئيس الوزراء، وليست خاصة بالمعلمين، وهي حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة؛ ليتم التوقيع عليها.





رام الله - دنيا الوطنأصدر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن مستحقات المعلمين.