"الاتصالات" بغزة: صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات الثلاثاء





وقالت في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): إن الصرف يوم الثلاثاء، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.



وسيبدأ الصرف من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:30 عصراً، وقالت: "يرجى الالتزام بموعد وساعة الصرف، حسب رسالة sms".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات.