شؤون فلسطينية

"الاتصالات" بغزة: صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات الثلاثاء

"الاتصالات" بغزة: صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات.

وقالت في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): إن الصرف يوم الثلاثاء، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وسيبدأ الصرف من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:30 عصراً، وقالت: "يرجى الالتزام بموعد وساعة الصرف، حسب رسالة sms".

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