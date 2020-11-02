"الاتصالات" بغزة: صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات.
وسيبدأ الصرف من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:30 عصراً، وقالت: "يرجى الالتزام بموعد وساعة الصرف، حسب رسالة sms".
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات.
وقالت في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): إن الصرف يوم الثلاثاء، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.
وسيبدأ الصرف من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:30 عصراً، وقالت: "يرجى الالتزام بموعد وساعة الصرف، حسب رسالة sms".
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