دولي

شاهد: سبعة قتلى وعدد من الجرحى جراء هجوم قرب كنيس يهودي في النمسا

شاهد: سبعة قتلى وعدد من الجرحى جراء هجوم قرب كنيس يهودي في النمسا
رام الله - دنيا الوطن
قُتل سبعة أشخاص، مساء اليوم الاثنين، جراء هجوم شنه مسلحون فجر أحدهم نفسه، قرب كنيس يهودي، وسط العاصمة النمساوية، فيينا.

نقلت قناة (OE24) عن مصادر في الشرطة، بأن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة عدد آخر، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين، قتل أحدهم.

بدورها، ذكرت صحيفة (كرونين زيتونغ) أن أحد المهاجمين فجر نفسه، مشيرة إلى أن الهجوم، نفذ قرب أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة، واحتجاز شخص عقب إطلاق النار، وسط فيينا.

وذكرت الداخلية النمساوية، أنها لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوماً إرهابياً، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكدت شرطة المدينة عبر (تويتر) أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع.

وأفادت الشرطة بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة، مضيفة أنها ستذكر التفاصيل لاحقاً. 

فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، أوسكار دويتش، عبر (تويتر)، إنه ليس واضحاً ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفاً لإطلاق النار، مبينا أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.

ونشر ناشطون في مواقع التوصال الاجتماعي مقاطع فيديو من وسط فيينا، توثق انتشاراً كثيفاً لعناصر الشرطة، وسط أنباء تفيد بأن الكنيس تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحين.


 


 


 


 

أخبار ذات صلة

فرنسا: تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا: تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الصحة العالمية&#34;: العالم يعيش فترة حرجة مع تفشي (كورونا)

"الصحة العالمية": العالم يعيش فترة حرجة مع تفشي (كورونا)

إسرائيل: كابينت (كورونا) يصادق على تشديد إجراءات فرض أنظمة الصحة

إسرائيل: كابينت (كورونا) يصادق على تشديد إجراءات فرض أنظمة الصحة

رئيس الوزراء البريطاني: لدينا أمل قوي بالحصول على لقاح (كورونا) بالربع الأول من 2021

رئيس الوزراء البريطاني: لدينا أمل قوي بالحصول على لقاح (كورونا) بالربع الأول من 2021

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا إلى 91 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا إلى 91 قتيلا

شاهد: مقتل 20 شخصا جراء الإعصار (غوني) في الفلبين

شاهد: مقتل 20 شخصا جراء الإعصار (غوني) في الفلبين

بعد عام من الإصابة بـ(كورونا).. وفاة المريض البريطاني رقم (صفر)

بعد عام من الإصابة بـ(كورونا).. وفاة المريض البريطاني رقم (صفر)

إيران: لسنا مكترثين بنتيجة الانتخابات الأمريكية

إيران: لسنا مكترثين بنتيجة الانتخابات الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُعيد فتح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس

الهباش يوقع مذكرة تفاهم لدعم برنامج التعليم والقضاء الشرعي

الهباش يوقع مذكرة تفاهم لدعم برنامج التعليم والقضاء الشرعي

المؤسسات الحقوقية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة الأسير الأخرس

المؤسسات الحقوقية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة الأسير الأخرس

الأسرى في جلبوع ورامون ونفحة يشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون

الأسرى في جلبوع ورامون ونفحة يشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون

العالول: الاحتلال يهدم البيوت هرباً من الخوف

العالول: الاحتلال يهدم البيوت هرباً من الخوف

النيابة العامة بغزة: فتح تحقيق بـ 366 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة: فتح تحقيق بـ 366 قضية على مستوى محافظات القطاع

قوات الاحتلال تُهدد عدداً من أصحاب المنازل قرب جدار الفصل بقرية زبوبا

قوات الاحتلال تُهدد عدداً من أصحاب المنازل قرب جدار الفصل بقرية زبوبا

منوعات

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

عربي

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات