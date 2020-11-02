شاهد: سبعة قتلى وعدد من الجرحى جراء هجوم قرب كنيس يهودي في النمسا

قُتل سبعة أشخاص، مساء اليوم الاثنين، جراء هجوم شنه مسلحون فجر أحدهم نفسه، قرب كنيس يهودي، وسط العاصمة النمساوية، فيينا.





نقلت قناة (OE24) عن مصادر في الشرطة، بأن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة عدد آخر، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين، قتل أحدهم.





بدورها، ذكرت صحيفة (كرونين زيتونغ) أن أحد المهاجمين فجر نفسه، مشيرة إلى أن الهجوم، نفذ قرب أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز.





وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة، واحتجاز شخص عقب إطلاق النار، وسط فيينا.





وذكرت الداخلية النمساوية، أنها لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوماً إرهابياً، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).





وأكدت شرطة المدينة عبر (تويتر) أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع.





وأفادت الشرطة بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة، مضيفة أنها ستذكر التفاصيل لاحقاً.





فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، أوسكار دويتش، عبر (تويتر)، إنه ليس واضحاً ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفاً لإطلاق النار، مبينا أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.





ونشر ناشطون في مواقع التوصال الاجتماعي مقاطع فيديو من وسط فيينا، توثق انتشاراً كثيفاً لعناصر الشرطة، وسط أنباء تفيد بأن الكنيس تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحين.











رام الله - دنيا الوطن