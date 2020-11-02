طالع: كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن السفر وفق التعليمات الآتية:- المسافرون بكشف التنسيقات الذين أجروا فحص فيروس كورونا عليهم التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 4:00 من فجر يوم غد الثلاثاء؛ من أجل تسهيل سفرهم.- المسافرون بكشف التنسيقات الذين لم يُجروا فحص فيروس (كورونا)، عليهم التواجد الساعة 7:00 من صباح غد الثلاثاء في معبر رفح من أجل إجراء فحص (كورونا) لهم، ومن ثم تسهيل سفرهم بعد ظهور النتائج في نفس اليوم.