طالع: كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن السفر وفق التعليمات الآتية:
- المسافرون بكشف التنسيقات الذين أجروا فحص فيروس كورونا عليهم التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 4:00 من فجر يوم غد الثلاثاء؛ من أجل تسهيل سفرهم.
- المسافرون بكشف التنسيقات الذين لم يُجروا فحص فيروس (كورونا)، عليهم التواجد الساعة 7:00 من صباح غد الثلاثاء في معبر رفح من أجل إجراء فحص (كورونا) لهم، ومن ثم تسهيل سفرهم بعد ظهور النتائج في نفس اليوم.
- المسافرون بكشف التنسيقات الذين أجروا فحص فيروس كورونا عليهم التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 4:00 من فجر يوم غد الثلاثاء؛ من أجل تسهيل سفرهم.
- المسافرون بكشف التنسيقات الذين لم يُجروا فحص فيروس (كورونا)، عليهم التواجد الساعة 7:00 من صباح غد الثلاثاء في معبر رفح من أجل إجراء فحص (كورونا) لهم، ومن ثم تسهيل سفرهم بعد ظهور النتائج في نفس اليوم.
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