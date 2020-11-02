"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية





وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 281، دون تسجيل اصابات جديدة، لتبقى عدد الإصابات 6370.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن رامز محمد عبد الفتاح زعول (42 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 3.



كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل اي حالة وفاة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 81 حالة، وعدم تسجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد الاصابات 4177 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.