"الأوقاف" بغزة تُعيد افتتاح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إعادة افتتاح مسجدين في محافظتي غزة وخانيونس، بعد انتهاء مدة إغلاقهما، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إعادة افتتاح مسجدين في محافظتي غزة وخانيونس، بعد انتهاء مدة إغلاقهما، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).
وقالت الوزارة في تصريح، عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المسجدين هما، مسجد فلسطين في مدينة غزة، ومسجد ذو النورين في محافظة خانيونس.
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