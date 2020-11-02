شؤون فلسطينية

"الأوقاف" بغزة تُعيد افتتاح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد افتتاح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إعادة افتتاح مسجدين في محافظتي غزة وخانيونس، بعد انتهاء مدة إغلاقهما، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).

وقالت الوزارة في تصريح، عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المسجدين هما، مسجد فلسطين في مدينة غزة، ومسجد ذو النورين في محافظة خانيونس.


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