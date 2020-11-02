"الأوقاف" بغزة تُعيد افتتاح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس





وقالت الوزارة في تصريح، عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المسجدين هما، مسجد فلسطين في مدينة غزة، ومسجد ذو النورين في محافظة خانيونس.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إعادة افتتاح مسجدين في محافظتي غزة وخانيونس، بعد انتهاء مدة إغلاقهما، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).