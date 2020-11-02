فرنسا: تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، حتى الآن مليون و466433 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 37345 حالة.











رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا اليوم الاثنين، حصيلة قياسية جديدة بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 52.518 إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 400 حالة وفاة، خلال يوم واحد.