الهباش يوقع مذكرة تفاهم لدعم برنامج التعليم والقضاء الشرعي

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رام الله - دنيا الوطن

وقع د.محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية والأستاذ حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم مذكرة تفاهم تتعلق بدعم برنامج التعليم الشرعي ووتخصص القضاء الشرعي بالذات في كليات الوزارة الشرعية.



وأكد قاضي القضاة خلال توقيع مذكرة التفاهم على أهمية التعليم الشرعي وضرورة دعمه وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لدعم الكليات الشرعية التابعة لوزارة الاوقاف، مؤكداً أن إضافة تخصص القضاء الشرعي في كليات وزارة الأوقاف هو ثمرة

جهود مشتركة وتعاون دائم بين المحاكم الشرعية والوزارة، الأمر الذي يعزز من قدرة جهاز القضاء الشرعي على أداء رسالته عبر رفده بالكوادر والكفاءات المتخصصة والحاصلة على التدريب العملي في مقرات المحاكم الشرعية والتعليم النظري في الكليات الشرعية على يد متخصصين وأكفاء من الكوادر الإدارية

والعلمية فيها.



وأضاف" إن ديوان قاضي القضاة ومن خلال هذه الإتفاقية سوف يتيح الفرصة أمام الطلبة الدارسين لتخصص القضاء الشرعي بالتدريب العملي خلال فترة الدراسة على جميع المعاملات والإجراءات داخل المحاكم الشرعية وفقا للقدرة الإستيعابية للمحاكم الشرعية".



وقال حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف: "إن هذه المذكرة تعزز من قدرة الكليات الشرعية على طرح المساقات المتخصصة بالقضاء الشرعي عبر الإستعانة بخبرات السادة القضاة في هذا المجال وهو الأمر الذي يعطي تخصص القضاء الشرعي

حيوية ومرونة خلال فترة الدراسة لأنه يحتوي على الشقين النظري والعملي من خلال التدريبات التي سيحصل عليها الطلبة في مقرات المحاكم الشرعية بالتنسيق مع قاضي القضاة وجهاز القضاء الشرعي".



وأضاف أبو الرب" إن الكليات الشرعية سوف تقدم لموظفي المحاكم الشرعية الراغبين بالدراسة فيها كافة التسهيلات اللازمة لإستكمال دراستهم الجامعية ومنها إعفائهم من الرسوم الدراسية، وكذلك يمكن من خلال الكليات الشرعية استكمال مساقات الأحوال الشخصية اللازمة للمحامين الذين يرغبون بالحصول على مزاولة مهنة المحاماة الشرعية من قبل ديوان قاضي القضاة".