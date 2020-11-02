شؤون فلسطينية

الرئيس عباس لـ "ماكرون": يجب على الجميع احترام الأديان وعدم السماح بالإساءة للنبي محمد

الرئيس عباس لـ "ماكرون": يجب على الجميع احترام الأديان وعدم السماح بالإساءة للنبي محمد
الرئيس عباس مع نظيره الفرنسي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين، أنه يجب على الجميع احترام الأديان والرموز الدينية وعدم السماح بالإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع الأنبياء والأديان وإدانة كل من يقدم على ذلك.

وشدد الرئيس عباس في الوقت نفسه، على رفض التطرف والعنف والإرهاب أياً كان مصدره أو أشكاله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه من الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، حيث أعرب فيه الأخير، للرئيس عن ثبات الموقف الفرنسي الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، واستعداد فرنسا لمواصلة مساعيها من أجل تحقيق هذا الهدف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وجدد الرئيس عباس موقفه الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام والاستعداد للذهاب للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية الرباعية الدولية، مقدراً موقف فرنسا في هذا الصدد.

من جانبه، أكد الرئيس ماكرون على احترامه للإسلام والعالم الإسلامي، مشدداً على أنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأنه يميز بين الإرهاب والتطرف من جهة، والإسلام والعالم الإسلامي من جهة أخرى، وقد أكد الرئيس على التوضيحات التي ذكرها الرئيس ماكرون في مكالمته.

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