الأسرى في جلبوع ورامون ونفحة يشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، إن الأسرى في (جلبوع)، و(رامون)، و(نفحة)، سيشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال عقب انتشار فيروس (كورونا) في قسم 3 بسجن (جلبوع).



وأضافت الهيئة في تقرير لها، أن ادارة سجون الاحتلال تتعمد الإهمال واللامبالاة في وقاية الأسرى من هذا الوباء.



ولفتت الهيئة، إلى أن هذا التصعيد يأتي عقب الاعلان عن اصابة 11 اسيرا في قسم رقم 3 بسجن جلبوع، والذي يقبع فيه قرابة 90 أسيرا.