العالول: الاحتلال يهدم البيوت هربا من الخوف

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول "إن الاحتلال يهدم بيوتنا هربا من الخوف، وأن كل بيت هدمه قمنا ببنائه. هو يهدم ونحن نبني وطننا".جاء ذلك خلال زيارة قام بها العالول، اليوم الاثنين، برفقة أعضاء المجلس الثوري للحركة والأقاليم من المحافظات الشمالية، إلى قرية روجيب شرق نابلس، حيث قام الاحتلال صباح اليوم بهدم منزل الأسير خليل دويكات.وأكد العالول أن صمود شعبنا وبقاءه على هذه الأرض وحده سيهزم جبروت الاحتلال، مذكرا أن الشعوب لا تقهر إنما الذي يقهر هو الطغاة لصوص الأرض والتاريخ.وأضاف ان الاحتلال، عبر اتباعه وانتهاجه لهذه السياسات، إنما يهرب من خوفه الذي يتملكه من لحظة لا بد أنها قادمة، وهي تلك اللحظة التي سينكسر بها.وكان العالول قد توجه إلى بلدة سيلة الظهر للقاء ذوي الأسير ماهر الأخرس، الذي يكمل غدا يومه الـ100 مضربا عن الطعام، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس.واعتبر العالول أن إرادة الأحرار التي يكتب كل يوم بطل من أبطال الحركة الأسيرة فصلا جديدا فيها، إنما هي تعبير عن إرادة كلية منبثقة ومتولدة من رحم شعب لا يلين أو يسقط أمله وحلمه بمجرد أن تقدم الاحتلال خطوة في تجاه ما.كما اعتبر أن تجارب الأبطال أمثال ماهر الأخرس هي أيضا الانعكاس الحقيقي لمعنى الصبر والصمود في كل مراحل النضال على مستوى الفرد والجماعة، وقال "إن الأخرس وهو يخوض معركة الحرية، إنما يخوض معركتنا كلنا، ويعيد مقولة القادة المؤسسين الشهداء إن النصر قادم لا محالة مهما زادت ظلمة الليل".