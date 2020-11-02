النيابة العامة بغزة: فتح تحقيق بـ 366 قضية على مستوى محافظات القطاع



وقالت في بيانها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.



وأضافت أن هناك قضية من القضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، بالإضافة إلى 32 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.



وتابعت النيابة العامة أن هناك 333 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت إلى توقيف46 متهم على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم الاثنين، أنها قامت بفتح تحقيق بـ 366 قضية، على مستوى محافظات القطاع.