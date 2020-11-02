حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية استمرار الحصار ولن نقبل بحالة التسويف والمماطلة التي يمارسها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين: إن من حق شعبنا أن يعيش على أرضه في حياة عزيزة وكريمة، وليس أمام الاحتلال إلا كسر الحصار عن القطاع.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الاحتلال يتحمل مسؤولية استمرار الحصار ولن نقبل بحالة التسويف والمماطلة التي يمارسها بشأن إجراءات كسر الحصار عن شعبنا.



وقالت حماس: إننا "معنيون بإنهاء الحصار عن شعبنا في قطاع غزة وهو أحد أهدافنا وجهودنا متواصلة ونطرق كل الأبواب لتحقيق ذلك.



وشددت على أن "شعبنا الفلسطيني لديه من القدرة ما يمكنه من الضغط على الاحتلال الصهيوني لانتزاع مطالبه وكسر الحصار الظالم المفروض عليه منذ 14 عاماً".