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دولي

"الصحة العالمية": العالم يعيش في فترة حرجة مع تفشي (كورونا)

"الصحة العالمية": العالم يعيش في فترة حرجة مع تفشي (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين: إن العالم يشهد "فترة حرجة" بسبب الطفرة في إصابات فيروس (كورونا) المستجد.

وأضافت على لسان مديرها العام، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين: أن "هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد. اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وجاءت تصريحات تيدروس خلال حديثه مع الصحفيين وهو معزول ذاتيا بعد أن كان أعلن على (تويتر)، أنه خالط شخصا مصابا بفيروس (كورونا).

وكانت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء فيروس (كورونا) لا يزال يمثل حالة طوارئ على نطاق دولي، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس.

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