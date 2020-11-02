قوات الاحتلال تهدد عدداً من أصحاب المنازل قرب جدار الفصل بقرية زبوبا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية زبوبا غرب مدينة جنين، وهددت عددا من المواطنين الذين يسكنون قرب جدار الفصل العنصري.



وذكر أمين سر حركة فتح في زبوبا حسين جرادات، أن جنود الاحتلال داهموا منطقة "البير" في القرية، وباشروا بجمع أسماء وهويات المواطنين وإحصاء عدد المنازل في تلك المنطقة.



وأضاف: أن جنود الاحتلال هددوا أصحاب المنازل بتخريبها والحاق الأضرار بها، بزعم قص جدار الفصل العنصري المحاذي لتلك المنازل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار جرادات إلى أن الاحتلال يقتحم القرية بشكل يومي وينكل بالمواطنين ويعتقل الشبان ويطلق الأعيرة النارية