قلقيلية: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





والإصابات موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع 8 إصابات، و"عزون"، بواقع إصابة واحدة، و"حبله" أربع إصابات، و"عزون عتمه" إصابة واحدة، و"راس عطية" إصابة واحدة.



كما أعلنت المحافظة تعافي 11 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم هي 103 إصابات نشطة.

رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة لهذا اليوم، بلغ 15 إصابة.