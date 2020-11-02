جنين: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
مدينة جنين 16 ، الجلمة 10، سيلة الحارثية 6 ، ميثلون 3، كفرذان 2، عرابة 2، الزبابدة 2، جبع 2 ، وإصابة واحدة في كل من: اليامون وأم الريحان وتعنك وبرقين والزاوية وزبدة والعطارة وكفرقود وسيريس.
كما سجلت المحافظة 15 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 314 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 6 حالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): موزعة جغرافياً على النحو الآتي:
مدينة جنين 16 ، الجلمة 10، سيلة الحارثية 6 ، ميثلون 3، كفرذان 2، عرابة 2، الزبابدة 2، جبع 2 ، وإصابة واحدة في كل من: اليامون وأم الريحان وتعنك وبرقين والزاوية وزبدة والعطارة وكفرقود وسيريس.
كما سجلت المحافظة 15 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 314 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 6 حالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.
كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 20 منذ بدء الجائحة.
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