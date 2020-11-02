جنين: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): موزعة جغرافياً على النحو الآتي:



مدينة جنين 16 ، الجلمة 10، سيلة الحارثية 6 ، ميثلون 3، كفرذان 2، عرابة 2، الزبابدة 2، جبع 2 ، وإصابة واحدة في كل من: اليامون وأم الريحان وتعنك وبرقين والزاوية وزبدة والعطارة وكفرقود وسيريس.



كما سجلت المحافظة 15 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 314 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 6 حالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.





كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 20 منذ بدء الجائحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.