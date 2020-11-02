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الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن تسجيل الأرقام العالية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 47 حالة وفاة و5877 إصابة جديدة بالفيروس في حصيلة قياسية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات 913، والإصابات إلى 81743.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 217 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّا إلى 1693 حالة، منهم 289 حالة على أسرّة العناية الحثيثة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وتم تسجيل 118 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة.

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