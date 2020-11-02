جنين: قرار بإغلاق قرية الجلمة أربعة أيام



كما سيتم التشديد على منع إقامة الأعراس والمناسبات وإغلاق القاعات قطعيا وتحت طائلة المساءلة القانونية.



رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، فرض إغلاق جزئي في قرية الجلمة، بسبب تزايد إصابات فيروس (كورونا).وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في قرية الجلمة وارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) فيها إلى 26 حالة، فقد تقرر إغلاق كافة المؤسسات والمرافق العامة والمدارس والمساجد في القرية لمدة أربعة أيام ابتداءً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2020/11/3 وحتى صباح يوم الجمعة الموافق 2020/11/6، وبالنسبة للمحال التجارية والمنشآت يكون عملها ما بين الساعة التاسعة صباحا والثالثة عصرا باستثناء الصيدليات والمخابز.