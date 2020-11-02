شاهد: استمرار وصول المواطنين العائدين عبر معبر رفح





ونشرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صوراً من استمرار وصول أعداد من المواطنين العائدين عبر المعبر مساء اليوم الإثنين، وعمل الأطقم المختصة بوزارتي الداخلية والصحة في تسهيل وصولهم، وإجراء فحص (كورونا) لهم.





وقررت السلطات المصرية فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام بدءاً من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل، في كلا الاتجاهين.























رام الله - دنيا الوطنيتواصل العمل داخل معبر رفح البري، بعد فتحه من قبل السلطات المصرية، وذلك في كلا الاتجاهين.