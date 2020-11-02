سلفيت: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وكانت شقير وصلت إلى المستشفى الحكومي وهي بحالة صعبة وتبين أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى سبع حالات، وهذه الثانية في الزاوية منذ بدء الجائحة.



وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء لأهالي بلدة الزاوية عامة ولذوي واسرة الفقيدة خاصة، داعيا ابناء المحافظة للالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبدالله كميل، وفاة المواطنة فاطمة عثمان عبدالرحمن شقير (92 عاماً) من بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).