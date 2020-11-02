حزب الشعب: صمود شعبنا على أرضه سيسقط كافة المؤامرات

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رام الله - دنيا الوطن

قال حزب الشعب الفلسطيني: إنه بالرغم من مرور 103 أعوام، على "وعد بلفور" المشؤوم، تستمر فصول المؤامرة ضد شعبنا حيث تتجلى بأبشع صورها بـ (صفقة القرن) التي تمثل محاولة بائسة إعادة انتاج الوعد المشؤوم عبر قيام من لا يملك بمنح من لا يستحق، بإصدار العديد من القرارات التي تمس الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني معتمدة منطق على شريعة الغاب وضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ومتنافية مع كل الأسس القانونية والاخلاقية.



وأضاف الحزب في بيان صحفي، اليوم الاثنين، في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه رغم مرور ما يزيد عن قرن من الزمن ما زالت محاولات الاعداء لتطبيقه كاملا لم تنجح في تصفية قضية شعبنا الفلسطيني، فما زال شعبنا متمسكا بأرضه يخوض كل أشكال الكفاح الممكنة في مواجهة كل المؤامرات ومحاولات التصفية التي لم تتوقف، فكما أسس وعد بلفور المشؤوم لإقامة دولة الاحتلال العنصرية على أٔنقاض الشعب الفلسطيني فإن صفقة نتنياهو ترامب تمضي على ذات الطريق لامعان دولة الاحتلال في سياستها العنصرية وإقامة نظام ابارتهيد يهدف لاقتلاع شعبنا من ارضه عبر أبشع انواع التصفية والتطهير العرقي، مستخدمة الترويج لهذا الاحتلال البغيض والترويج له وتكريسه عبر مسار التطبيع المذل مع بعض الدول العربية.



وتابع: أن حزب الشعب الفلسطيني وهو يحمل الحكومة البريطانية المسؤولية عّن كل الاثار السلبية التي لحقت بشعبنا فانه يطالبها بتصحيح آثار تلك الجريمة والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى راسها حق تقرير المصير الذي سلبه وعدها المشئووم.



وأكد الحزب في بيانه الصحفي، أن التصدي لكل هذه المؤامرات والمخاطر يتطلب العمل الجاد والمسؤول من أجل تعزيز هوية ووحدة شعبنا الوطنية بكل مكوناته، وتدعيم صموده على ارضه، واعتماد سياسات تقوم على وقف الاستغلال الفاحش الذي تمارسه شركات احتكار الخدمات وبقيام الحكومة بتحسين خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وقطاع الزراعة، ووضع استراتيجية صمود وطني شاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.



وفي ختام بيانه شدد الحزب على ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكداً بان الوحدة الوطنية هي الضمانة الأكيدة لتجسيد طاقات شعبنا ومخزونه الكفاحي الذي يجسده في كافة ميادين النضال، وفي المقدمة منها المقاومة الشعبية.