سلامة معروف: أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار (كورونا) بقطاع غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إن هناك إمكانية للعودة لإجراءات إغلاق بعض المناطق التي تصنف "حمراء"، أو حتى فصل المحافظات عن بعضها، وأيضا قد نتجه إلى الاغلاق التام.



وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: "أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار (كورونا)، والذي حددته وزارة الصحة، ونقترب من حاجز الـ 300 إصابة في بعض الأيام".



وتابع معروف: كان متوقعاً ارتفاع الإصابات بعد التدرج في تخفيف الإجراءات وبدء عمل بعض المنشآت، ولكن هناك زيادة مضطردة في بعض المناطق، مما يؤكد عدم الالتزام فيها، وحتى الالتزام العام للمواطنين.



وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، على أن الإجراءات الحكومية مهما بلغت لن تستطيع إيقاف انتشار الوباء، ما لم يحدث تعاون من المواطنين من خلال التجربة الماضية، مشيراً إلى أننا "نحاول الموازنة بين احتياجات المواطنين الحياتية، وبين ضرورة الوقاية الصحية للمواطنين".



واستدرك: ولكن في لحظة ما قد نتخذ قرارات تحددها وزارة الصحة لحماية المواطنين، حتى لو بدت إجراءات صعبة، مؤكداً أن ضعف التزام المواطنين سيؤدي لارتفاع الإصابات، وهو ما يجرنا لخطوات قد تكون في ظاهرها صعبة.



وقال معروف: إن الأجهزة المختصة في قطاع غزة تعمل على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للتعليمات الوقائية، تتعلق بإغلاق مرافق تجارية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وغيرها.