سلامة معروف: أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار (كورونا) بقطاع غزة

سلامة معروف: أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار (كورونا) بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إن هناك إمكانية للعودة لإجراءات إغلاق بعض المناطق التي تصنف "حمراء"، أو حتى فصل المحافظات عن بعضها، وأيضا قد نتجه إلى الاغلاق التام.
وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: "أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار (كورونا)، والذي حددته وزارة الصحة، ونقترب من حاجز الـ 300 إصابة في بعض الأيام".
وتابع معروف: كان متوقعاً ارتفاع الإصابات بعد التدرج في تخفيف الإجراءات وبدء عمل بعض المنشآت، ولكن هناك زيادة مضطردة في بعض المناطق، مما يؤكد عدم الالتزام فيها، وحتى الالتزام العام للمواطنين.
وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، على أن الإجراءات الحكومية مهما بلغت لن تستطيع إيقاف انتشار الوباء، ما لم يحدث تعاون من المواطنين من خلال التجربة الماضية، مشيراً إلى أننا "نحاول الموازنة بين احتياجات المواطنين الحياتية، وبين ضرورة الوقاية الصحية للمواطنين".
واستدرك: ولكن في لحظة ما قد نتخذ قرارات تحددها وزارة الصحة لحماية المواطنين، حتى لو بدت إجراءات صعبة، مؤكداً أن ضعف التزام المواطنين سيؤدي لارتفاع الإصابات، وهو ما يجرنا لخطوات قد تكون في ظاهرها صعبة.
وقال معروف: إن الأجهزة المختصة في قطاع غزة تعمل على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للتعليمات الوقائية، تتعلق بإغلاق مرافق تجارية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وغيرها.
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إن هناك إمكانية للعودة لإجراءات إغلاق بعض المناطق التي تصنف "حمراء"، أو حتى فصل المحافظات عن بعضها، وأيضا قد نتجه إلى الاغلاق التام.
وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: "أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار (كورونا)، والذي حددته وزارة الصحة، ونقترب من حاجز الـ 300 إصابة في بعض الأيام".
وتابع معروف: كان متوقعاً ارتفاع الإصابات بعد التدرج في تخفيف الإجراءات وبدء عمل بعض المنشآت، ولكن هناك زيادة مضطردة في بعض المناطق، مما يؤكد عدم الالتزام فيها، وحتى الالتزام العام للمواطنين.
وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، على أن الإجراءات الحكومية مهما بلغت لن تستطيع إيقاف انتشار الوباء، ما لم يحدث تعاون من المواطنين من خلال التجربة الماضية، مشيراً إلى أننا "نحاول الموازنة بين احتياجات المواطنين الحياتية، وبين ضرورة الوقاية الصحية للمواطنين".
واستدرك: ولكن في لحظة ما قد نتخذ قرارات تحددها وزارة الصحة لحماية المواطنين، حتى لو بدت إجراءات صعبة، مؤكداً أن ضعف التزام المواطنين سيؤدي لارتفاع الإصابات، وهو ما يجرنا لخطوات قد تكون في ظاهرها صعبة.
وقال معروف: إن الأجهزة المختصة في قطاع غزة تعمل على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للتعليمات الوقائية، تتعلق بإغلاق مرافق تجارية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وغيرها.
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