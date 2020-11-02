إسرائيل: كابينت (كورونا) يصادق على تشديد إجراءات فرض أنظمة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
أقر كابينت (كورونا) في إسرائيل، مساء اليوم، مشروع القانون الذي صادقت الحكومة عليه مبدئياً أمس، ويقضي بتغليظ الغرامات على مخالفي بعض الأنظمة الصحية.
أقر كابينت (كورونا) في إسرائيل، مساء اليوم، مشروع القانون الذي صادقت الحكومة عليه مبدئياً أمس، ويقضي بتغليظ الغرامات على مخالفي بعض الأنظمة الصحية.
وتتم بموجب هذا القانون زيادة الغرامة على فتح مصلحة تجارية أو عامة من 5000 شيكل إلى 10000 شيكل، فيما ستغرم المؤسسة التربوية التي تعمل بخلاف التعليمات بـ 20 ألف شيكل بدلا من 5000، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ويدرس (كابينت) في هذه الساعة فرض الإغلاق الصحي على قريتي "مسعدة" و"بقعاثا"، بسبب تصاعد المنحنى الوبائي فيهما لتنضمان إلى مجدل شمس والبعينة نجيدات.
كما تتم مناقشة طلب وزير المالية، يسرائيل كاتس إعادة فتح المحلات التجارية الواقعة على الشوارع قبل يوم الأحد المقبل.
ويدرس (كابينت) في هذه الساعة فرض الإغلاق الصحي على قريتي "مسعدة" و"بقعاثا"، بسبب تصاعد المنحنى الوبائي فيهما لتنضمان إلى مجدل شمس والبعينة نجيدات.
كما تتم مناقشة طلب وزير المالية، يسرائيل كاتس إعادة فتح المحلات التجارية الواقعة على الشوارع قبل يوم الأحد المقبل.
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