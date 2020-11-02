الخليل: قوات الاحتلال تهدم منزلاً قيد الإنشاء بمسافر يطا

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا قيد الإنشاء بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في المنطقة الواقعة بين تجمعي "غزيوا" و"الخالدية" يعود لعائلة دبابسة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت قوات الاحتلال دمرت الشهر الماضي شبكات المياه المغذية للتجمعات السكانية على طول المنطقة الممتدة من "خلة الضبع" وصولا لمنطقة "المفقرة" بمسافر يطا.



وأوضح العمور أن الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين بمسافر يطا من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب لحملهم على الهجرة عن منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية.