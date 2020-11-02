"لجنة الافراجات المبكرة" بمعتقل (مجدو) تقرر الإفراج عن الأسير علاء الدين عباسي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأن ما

تسمى "لجنة الافراجات المبكرة" (ثلثي المدة) والتي عقدت اليوم جلستها في معتقل (مجدو)، قررت الإفراج عن الأسير علاء الدين محمد عباسي من مدينة القدس المحتلة.



وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن اللجنة جمدت قرار الافراج عن الأسير عباسي لمدة أسبوع، بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الافراج أم لا.



يذكر بأن الأسير عباسي محكوم بالسجن لمدة 14 شهرا ويقبع بمعتقل (الدامون).