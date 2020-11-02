العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوز العراق، اليوم الاثنين، حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا) الذي دخل البلاد في شباط/ فبراير الماضي عندما تم تسجيل أول إصابة لطالب إيراني في محافظة النجف.



وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم، 3413 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 2995 حالة شفاء تام في عموم البلاد خلال ذات المدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ومن بين الإصابات، سجلت الوزارة 51 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة حتى الآن 11017 حالة، بينما بلغ مجموع الإصابات 478701، أما حالات الشفاء فبلغت 405777 حالة.