عاجل

  • مجلس الوزراء:اعتماد قوائم المستفيدين من المساعدات لعدد 10000 عامل من المتضررين من جاحة (كورونا) بكافة المحافظات

  • "الصحة العالمية": العالم يعيش فترة حرجة

  • مجلس الوزراء: الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم

  • مجلس الوزراء: اعتماد خطة إنشاء مرافق المياه في المحافظات والبدء بدمج مزودي خدمات المياه بهذه المرافق

  • مجلس الوزراء:إنشاء "شركة مياه فلسطين" لتعزيز الموارد المائية وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية لتكون شركة حكومية

دولي

شاهد: مقتل 20 شخصا جراء الإعصار (غوني) في الفلبين

شاهد: مقتل 20 شخصا جراء الإعصار (غوني) في الفلبين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة الكوارث الفلبينية، اليوم الاثنين، بمقتل 20 شخصا جراء إعصار (غوني)، الذي يعتبر الأكبر في العالم في العام 2020 وضرب بقوة جنوب البلاد.

وأوضحت الإدارة أن ولايتي ألباي وكاتاندوانيس تعرضتا لدمار أكبر جراء الإعصار، بينما أوضحت السلطات المحلية أنه قتل في الأولى 14 شخصا، بينما لقي 6 آخرون مصرعهم في الثانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغت سرعة الرياح العاتية جراء الإعصار، وهو العاصفة الـ18 التي تضرب الفلبين هذا العام، 310 كيلومترات في الساعة، مترافقة بأمطار غزيرة، مما تسبب في سقوط عدد من خطوط الكهرباء.

وذكر مدير الصليب الأحمر الفلبيني، ريتشارد غوردون، أنه تم تدمير نحو 90% من المباني في بعض المناطق التي تعرضت للإعصار، مضيفا: "إننا في حالة رعب بسبب الدمار الذي أسفر عنه".

وغادر مئات آلاف الأشخاص منازلهم، ولا يزال الكثير منهم في مراكز إيواء، بينما تحاول السلطات إعادة إمداد الكهرباء وخطوط الاتصالات والمواصلات.


 

أخبار ذات صلة

إسرائيل: كابينت (كورونا) يصادق على تشديد إجراءات فرض أنظمة الصحة

إسرائيل: كابينت (كورونا) يصادق على تشديد إجراءات فرض أنظمة الصحة

رئيس الوزراء البريطاني: لدينا أمل قوي بالحصول على لقاح (كورونا) بالربع الأول من 2021

رئيس الوزراء البريطاني: لدينا أمل قوي بالحصول على لقاح (كورونا) بالربع الأول من 2021

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا إلى 91 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا إلى 91 قتيلا

بعد عام من الإصابة بـ(كورونا).. وفاة المريض البريطاني رقم (صفر)

بعد عام من الإصابة بـ(كورونا).. وفاة المريض البريطاني رقم (صفر)

إيران: لسنا مكترثين بنتيجة الانتخابات الأمريكية

إيران: لسنا مكترثين بنتيجة الانتخابات الأمريكية

فريدمان: فوز ترامب سيغير الشرق الأوسط لـ 100 عام مقبلة

فريدمان: فوز ترامب سيغير الشرق الأوسط لـ 100 عام مقبلة

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية (شارلي إيبدو) بسبب (كورونا)

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية (شارلي إيبدو) بسبب (كورونا)

خبير يكشف موعد ذروة (كورونا) في موسكو

خبير يكشف موعد ذروة (كورونا) في موسكو

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

حزب الشعب: صمود شعبنا على أرضه سيسقط كافة المؤامرات

حزب الشعب: صمود شعبنا على أرضه سيسقط كافة المؤامرات

التربية تُطلق المنتدى التربوي الالكتروني الأول بعنوان &#34;التعليم الريادي في الطوارئ&#34;

التربية تُطلق المنتدى التربوي الالكتروني الأول بعنوان "التعليم الريادي في الطوارئ"

الخليل: قوات الاحتلال تهدم منزلاً قيد الإنشاء بمسافر يطا

الخليل: قوات الاحتلال تهدم منزلاً قيد الإنشاء بمسافر يطا

اتحاد الجاليات في أوروبا: إعلان بلفور جريمة بحق شعبنا ولا يسقط بالتقادم

اتحاد الجاليات في أوروبا: إعلان بلفور جريمة بحق شعبنا ولا يسقط بالتقادم

&#34;لجنة الافراجات المبكرة&#34; بمعتقل (مجدو) تقرر الإفراج عن الأسير علاء الدين عباسي

"لجنة الافراجات المبكرة" بمعتقل (مجدو) تقرر الإفراج عن الأسير علاء الدين عباسي

&#34;الإحصاء&#34; وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان تنفيذ ثلاثة مشاريع احصائية

"الإحصاء" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان تنفيذ ثلاثة مشاريع احصائية

عشراوي: إدارة ترامب أحيت عقلية بلفور الاستعمارية

عشراوي: إدارة ترامب أحيت عقلية بلفور الاستعمارية

منوعات

شاهد: الفنانة درة تعلن عقد قرانها في الجونة

شاهد: الفنانة درة تعلن عقد قرانها في الجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

عربي

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

الجزائر: مشاركة ضعيفة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23,7%

الجزائر: مشاركة ضعيفة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23,7%

الشرطة السعودية تقبض على عصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض

الشرطة السعودية تقبض على عصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض