شاهد: مقتل 20 شخصا جراء الإعصار (غوني) في الفلبين

أفادت إدارة الكوارث الفلبينية، اليوم الاثنين، بمقتل 20 شخصا جراء إعصار (غوني)، الذي يعتبر الأكبر في العالم في العام 2020 وضرب بقوة جنوب البلاد.





وأوضحت الإدارة أن ولايتي ألباي وكاتاندوانيس تعرضتا لدمار أكبر جراء الإعصار، بينما أوضحت السلطات المحلية أنه قتل في الأولى 14 شخصا، بينما لقي 6 آخرون مصرعهم في الثانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وبلغت سرعة الرياح العاتية جراء الإعصار، وهو العاصفة الـ18 التي تضرب الفلبين هذا العام، 310 كيلومترات في الساعة، مترافقة بأمطار غزيرة، مما تسبب في سقوط عدد من خطوط الكهرباء.





وذكر مدير الصليب الأحمر الفلبيني، ريتشارد غوردون، أنه تم تدمير نحو 90% من المباني في بعض المناطق التي تعرضت للإعصار، مضيفا: "إننا في حالة رعب بسبب الدمار الذي أسفر عنه".





وغادر مئات آلاف الأشخاص منازلهم، ولا يزال الكثير منهم في مراكز إيواء، بينما تحاول السلطات إعادة إمداد الكهرباء وخطوط الاتصالات والمواصلات.











رام الله - دنيا الوطن