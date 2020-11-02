طالع الاسماء: داخلية غزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح





رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح خلال أيام فتحه استثنائياً.ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف الجديد، إلى التوجه لإجراء فحص (كورونا)، غداً الثلاثاء بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المُعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.وأكدت الهيئة أنها ستُعلن في وقت لاحق آلية السفر ليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، والحافلات المقرر سفرها.