حماس: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بـ(كورونا) يكشف حجم الإهمال الطبي

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رام الله - دنيا الوطن

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس): "إن الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بين الأسرى في سجون الاحتلال والتي كان آخرها في سجن جلبوع، يكشف حجم الإهمال المعتمد الذي يتعرض له الأسرى ضمن سياسة الاستهداف الممنهج لهم التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال".



وأوضح قاسم في تصريح صحفي، نشر على موقع حركة حماس الالكتروني، أن هذا الاستهتار في توفير سبل الوقاية والحماية من جائحة كورونا هو امتداد في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، والتي تسببت في استشهاد المئات من الأسرى في سجون الاحتلال.



وشدد قاسم على أن إدارة سجون الاحتلال ومن خلفها الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية عن حياة هؤلاء الأسرى وسلامتهم.



ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى أن تتحرك بجدية للضغط على الاحتلال لوقف استهتاره بحياة الأسرى.



ولفت الناطق باسم حماس إلى أن قضية الأسرى ودعمها والنضال من أجل تحريرهم ستظل على رأس سلم أولوياتنا.