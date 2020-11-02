"الإحصاء" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان تنفيذ ثلاثة مشاريع احصائية











رام الله - دنيا الوطنبحثت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الاثنين، مع مدير البرنامج المشترك (سواسية 2) كريستوفر ديكر ومنسق التخطيط والمتابعة والتقييم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوسف عدوان لمناقشة التعاون لتنفيذ مسح ميداني متخصص لتعزيز سيادة القانون في فلسطين.ويشمل هذا التعاون تنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية تتمثل في مسح تعزيز سيادة القانون، ودور النساء في المصالحة الوطنية ومشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية.وأشارت عوض إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يعمل في أحد أهم اختصاصاته ومهامه الرئيسية على جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بإحصاءات الحكم والأمن والعدالة.ونوهت أن هذا التعاون يأتي للعمل على توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف 16، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية وأجندة السياسات الوطنية لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمسح توجهات المواطنين.بدوره، أكد ديكر أهمية "الإحصاء" ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠـﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ كافة ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، خاصة في ظل جائحة كورونا، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﻴﻥ ﻭﺭﺍﺴـﻤﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ كافة ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.