هيئة شؤون الأسرى: إصابة الأسير عباس السيد بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بإصابة الاسير عباس السيد بفيروس (كورونا)، مؤكدة أن الأسرى في كل من سجن جلبوع ورامون ونفحة سيشرعون بخطوات تصعيديه ضد إدارة سجون الاحتلال وذلك عقب انتشار فيروس (كورونا) في قسم 3 بسجن جلبوع.



وقالت الهيئة في تقرير لها، وصل "دنيا الوطن": "إن ادارة سجون الاحتلال تتعمد الاهمال واللامبالاه في وقاية الاسرى من هذا الوباء والسماح بتسلله بين المعتقلين".



ولفتت الهيئة، إلى أن هذا التصعيد ياتي عقب الاعلان عن اصابة 11 اسيرا في قسم رقم 3 بسجن جلبوع والذي يقبع فيه قراية 90 اسيرا.