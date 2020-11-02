الخارجية: وصول آخر دفعة من العالقين في الجزائر الى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن آخر مجموعة فلسطينية من الأحباب الذين كانوا عالقين في الجزائر، وصولوا صباح اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن عددهم 64 مواطنا.



وأشارت الوزارة في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن ذلك جاء بعد معالجة الاشكال الذي منع مغادرة الطائرة الجزائرية التي كان من المفترض أن تقلهم، قبل اسبوعين، وبعد توفير طائرة مصرية لهذه الغاية وتحصيل الموافقة الجزائرية لهبوط الطائرة المصرية، وبعد توفير تغطية العجز المالي بدفع تكلفة الطائرة المصرية.



وقالت الوزارة: "هبطت مساء أمس الاحد، الطائرة المصرية في مطار القاهرة الدولي، وتوجه المسافرون إلى معبر رفح، حيث تم اتخذت الجهات الرسمية المصرية، قرار فتح معبر رفح للأيام

الأربعة القادمة".



وجدد الوزارة شكرها وتقديرها للجهود المصرية والجزائرية التي أدت لاجلاء المجموعة الاخيرة من العالقين الفلسطينيين.