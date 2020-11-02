زوارق الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين ببحر السودانية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنينن نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.



ولم يسفر اطلاق زوارق الاحتلال الاسرائيلي، النار تجاه المراكب، عنه أي إصابة بين الصيادين الفلسطينيين.