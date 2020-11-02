المجلس الوطني: على بريطانيا تصحيح خطئها التاريخي بإعلان بلفور والاعتراف بالدولة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المجلس الوطني، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس، تعويضا لشعبنا عما ألمّ به جراء اعلان بلفور المشؤوم.



وقال المجلس عقب اجتماع رئاسة المجلس واللجنة السياسية اليوم الاثنين، في عمان، بمناسبة الذكرى الـ103 لاعلان بلفور: "إن الاعلان أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وتسبب بانتهاك حقوق شعبنا"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد الاجتماع ضرورة وقف كل الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وتهويد للقدس ومصادرة كل مقومات الاستقلال الفلسطيني لمنع حل الدولتين التي وافق عليه العالم.



وناشد المجتمعون جميع القوى والشخصيات اليهودية في العالم والمعارضين والمستنكرين للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، بضرورة اعلاء صوتهم في إطار موحد لوضع حد لتلك الجرائم.



وشددوا على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتنفيذ ما تم التوافق عليه من تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته وجرائمه، وإفشال مشاريعه وخططه لإلغاء وجودنا في أرضنا.