أبو نعيم: مخيم البريج مصنف كمنطقة موبوءة وعلى الموطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية

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رام الله - دنيا الوطن

أ️كد اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، أن مخيم البريج وسط قطاع غزة، مصنف كمنطقة موبوءة، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الإغلاق وتدابير الوقاية والسلامة.



جاء ذلك، خلال لقائه مع الوجهاء والشخصيات الاعتبارية بمخيم البريج، حول مستجدات مواجهة فيروس (كورونا)، ظهر اليوم الإثنين.



وقال أبو نعيم: "لقاءاتنا مع النخب المجتمعية في المناطق المصنفة "حمراء"، تهدف لوضع حد لحالة الاستهتار لدى شريحة واسعة من المواطنين، وعدم أخذهم باحتياطات السلامة والوقاية"، مضيفا: "عقدنا لقاءات مع شرائح عديدة بالمجتمع في سبيل تعزيز الجهود التوعوية، لأن حماية الوطن تتطلب مشاركة من الجميع".



وشدد أبو نعيم على ضرورة تضافر جهود المواطنين مع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة من أجل عبور هذه الأزمة، وتجنيب مجتمعنا مزيداً من المتاعب، معربا عن أمله بتعزيز التعاون من قبل الفصائل والوجهاء ومخاتير العائلات وأوليات الأمور؛ من أجل رفع درجة التزام المواطنين بتدابير الوقاية.



قال: "نعوّل على نتائج هذا اللقاء بأن تأخذ الأمور منحنى إيجابياً نحو مزيد من الالتزام بإجراءات السلامة، مما يساهم في التوجه نحو تخفيف الإجراءات المفروضة".