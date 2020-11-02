شؤون فلسطينية

الخارجية تصدر توضيحا "مهما" بشأن سفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال

الخارجية تصدر توضيحا "مهما" بشأن سفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين استكمال تسجيل جميع الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الذين عبروا عن رغبتهم بالسفر للالتحاق بدراستهم، وسجلوا على المنصة الالكترونية التي خصصت لهم وتم فتحها للتسجيل امامهم 3 مرات. وعليه فعلى اية طالبة او طالب يدرس في الجامعات الاردنية ولم يسجل سابقا ويرغب بالالتحاق بجامعته التسجيل على المنصة الاردنية visitjordan.gov.jo.

وأكدت انه وبعد ان تم اعتماد المنصة الالكترونية لتسجيل كل من يرغب بالسفر على متن الرحلات المتوفرة والتي تعلن عنها، وبعد ان تم اعتماد نظام حجز التذاكر من خلال الموقع repat.rj.com امام كل من حصل على الموافقات اللازمة للسفر، فإن الفريق المختص يهيب بالمواطنين والطلبة ورجال الاعمال ممن لم يحصلوا على الموافقات اللازمة عدم شراء التذاكر، وعدم التوجه الى معبر الكرامة منعا للاحراج.

ودعت المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الذين يرغبون بالسفر متابعة الاعلانات التي تصدر عن الوزارة والتسجيل على المنصة الالكترونية المخصصة لكل رحلة حسب التواريخ التي يعلن عنها، وانها لن تستقبل اية طلبات للتسجيل خارج المنصة الالكترونية، واية طلبات للتسجيل بعد اغلاق المنصة.

ونوهت للذين سجلوا وحصلوا الموافقات اللازمة للسفر بانهم غير مطالبين بالتسجيل مرة اخرى على المنصة، حيث تبقى الموافقات التي حصلوا عليها للسفر سارية المفعول.

ولفتت أن كل من قام بالتسجيل على احدى المنصات الالكترونية بامكانه الاستعلام للتأكد من تسجيله على الكشوفات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة "استعلام عن السفر mofa.pna.ps.

وأكدت أنها ستواصل العمل على تسهيل سفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال من خلال آليات العمل المعلنة، وتطوير هذه الآلية لتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر على هذه الخدمة.

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