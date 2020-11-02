شؤون فلسطينية

حنا ناصر: جاهزون لتنفيذ أي عملية انتخابية يتم الدعوة إليها

حنا ناصر: جاهزون لتنفيذ أي عملية انتخابية يتم الدعوة إليها
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية السيدة سوزانا تيرستال مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك في المقر العام للجنة بالبيرة اليوم الاثنين.

وخلال اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي هشام كحيل ونائب المدير التنفيذي أشرف الشعيبي، أطلع رئيس اللجنة تيرستال على استعدادات اللجنة لإجراء الانتخابات، مشيراً الى الجاهزية المستمرة للجنة ممثلة بأعضائها وادارتها التنفيذية وكوادرها الفنية لتنفيذ أي عملية انتخابية يتم الدعوة اليها.

وثمن ناصر في حديثه مع ضيفته دور الاتحاد الأوروبي في دعم الديمقراطية واجراء الانتخابات في فلسطين، وفي هذا السياق عبر عن أمله بأن تضغط دول أوروبا والعالم أجمع على الجانب الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في مدينة القدس لتمكين المواطنين المقدسيين من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات.

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