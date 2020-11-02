الشرطة تقبض على 33 مطلوباً وتضبط 13 مركبة غير قانونية في سلفيت



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بالقبض على 33 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم 192 مذكرة قضائية وضبطت 13 مركبة غير قانونية في محافظة سلفيت.



واوضحت بانه تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على 33 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم 192 مذكرة قضائية وضبطت 13مركبة غير قانونية في سلفيت.