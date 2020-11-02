ظافر ملحم: تشغيل محطة بيت أولا جاهزة للعمل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على جهوزية محطة تحويل بيت أولا للعمل بعد أن انتهت كافة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.



وقال ملحم أن الحكومة الفلسطينية تسلمت المحطة من الجانب الآخر وأن الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء انتهت من شحن المحطة، وأضاف: "سيتم تشغيل المحطة حال إنهاء التفاصيل التعاقدية العالقة بين شركة كهرباء الجنوب والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، لتكون بذلك المحطة الثالثة التي يتم تشغيلها هذا العام بعد محطتي صرة والقدس-قلنديا".



وتبلغ القدرة الاسمية لمحطة بيت أولا 100ميغا واط سيتم في المرحلة الأولى تحويل نصفها لتستفيد منها مناطق امتياز شركة كهرباء الجنوب بالإضافة إلى مناطق أخرى ستستفيد من الوفر الذي سينتج جراء تشغيل المحطة.



ومن الجدير بالذكر أن تشغيل محطات التحويل يمهد إلى الاستقلال الطاقي عن الجانب الاسرائيلي و المصادر الأخرى، كما يساهم في حل أزمات الكهرباء المتكررة صيفا في شمال الضفة وشتاء في جنوبها، ويضمن وصول خدمة الكهرباء للمواطنين بجودة عالية وسعر مناسب من خلال تقليل الفاقد الفني وإتاحة المجال لربط المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء .