إعلام الاحتلال: مقاتلات سلاح الجو تُلاحق حوامة قادمة من قطاع غزة















رام الله - دنيا الوطنأفاد لموغ بوكير، مراسل موقع (متان تسوري) الإسرائيلي، أن المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، استنفرت، مساء اليوم الاثنين، على الحدود مع قطاع غزة.وزعم بوكير، أن المقاتلات، رصدة حركة وصفها بـ"المشبوهة" عند الحدود، يشتبه بأنها لحوامة قادمة من قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لا يوجد تعليمات خاصة لمستوطني غلاف غزة، وأن المسألة تحت السيطرة الكاملة.