الاحتلال يستدعي مراسلة تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي للتحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مراسلة تلفزيون فلسطين، كريستين ريناوي، للحضور إلى مركز التوقيف "المسكوبية" للتحقيق معها.



وأفادت الريناوي، بأن مخابرات الاحتلال، أبلغتها بالحضور مساء اليوم، علماً أنها ممنوعة من العمل داخل القدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يشار إلى أن هذا الاستدعاء، هو السابع للريناوي، على خلفية عملها مع تلفزيون فلسطين، وفي سياق ملاحقة الصحفيين المقدسيين.



يذكر، أنه في السادس من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي اعتلقت مخابرات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، واستولت على معدات التصوير، وأجهزة البث.