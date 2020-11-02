دولي

فريدمان: فوز ترامب سيغير الشرق الأوسط لـ 100 عام مقبلة

فريدمان: فوز ترامب سيغير الشرق الأوسط لـ 100 عام مقبلة
رام الله - دنيا الوطن
قال ديفيد فريدمان، السفير الأميركي لدى إسرائيل: "في حال فوز الرئيس دونالد ترامب، بولاية رئاسية ثانية، فسيغير المنطقة لقرن مقبل".

وأشار فريدمان خلال تصريحات لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، إلى أن السياسات التي يعتزم ترامب تنفيذها في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية، ستقود إلى تحول في الشرق الأوسط لمئة عام مقبلة.

وقال: "إن أصدقاء الولايات المتحدة الحاليين والمحتملين، يتوقون للانضمام إلى دائرة السلام والاستفادة من ثمارها، بينما أولئك المعادين فليبقوا خارجها".

وتابع: "إن إيران تئن تحت الضغط المتعاظم عليها، بينما يعاني المانحون للفلسطينيين من الجفاف"، حسب تعبيره.

وبعد أن تباهى بتطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل، قال فريدمان: "إن هناك ما بين 5 إلى 10 دول أخرى على أهبة الاستعداد لإقامة علاقات مع إسرائيل، وعندها سيدرك الفلسطينيون، أنهم في الجانب الخطأ من التاريخ، وسيغيرون اتجاههم، حسب رأيه".

ومضى السفير الأميركي إلى القول: "إن إعادة انتخاب ترامب رئيساً، ستحوّل العقلية من المقاومة إلى الاصطفاف للصعود للطائرة"، حسب تعبيره.

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