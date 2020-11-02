تأجيل محاكمة المتهمين في قضية (شارلي إيبدو) بسبب (كورونا)





وجاء قراره مباشرة، بعد أن تبين أن المتهم الرئيسي، علي رضا بولات، التركي الأصل، مصاب بالفيروس، مما استدعى إجراء الاختبارات على بقية المتهمين خلال نهاية الأسبوع، وبهذه التطورات، فإن الأحكام القضائية التي كانت منتظرة يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يُفترض أن تتأخر إلى نهاية الشهر.



يُذكر، أن 14 شخصاً، يُحاكمون في قضية الهجوم على صحيفة (شارلي إيبدو) سنة 2015 المرتبط بنشرها رسوماً كاريكاتورية مسيئة لنبي الإسلام محمد.

رام الله - دنيا الوطنبعد تعليق محاكمة المتهمين في هجوم 2015 على صحيفة (شارلي إيبدو) في فرنسا، بسبب إصابة المتهم الرئيسي بفيروس (كورونا)، كشفت الاختبارات عن إصابة متهمين اثنين آخرين بالوباء، حسب محام.وبتأكد الإصابات الثلاث، في الوقت التي تجري فيه الاختبارات على بقية المتهمين، فإن المحاكمة مؤجلة لأسبوعين على الأقل، لاسيما أن البروتوكولات الصحية المتعلقة بمكافحة هذا الوباء، تتطلب الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند الاشتباه بحدوث الإصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان القاضي المكلف المسؤول عن المحاكمة في هذه القضية، ريجيس دو جورنا، قد راسل المحامين قائلاً: "بالنظر إلى البروتوكولات الصحية المعمول بها، التي تتطلب عزلاً لكل من حالات الإصابة المؤكدة، والذين تواصلوا معهم على حد سواء، فإن الجلسة لن تُستأنَف هذا الأسبوع".