خبير يكشف موعد ذروة (كورونا) في موسكو

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رام الله - دنيا الوطن

توقع خبير، أن يصل انتشار عدوى الفيروس التاجي (كورونا) في موسكو ذروته بحلول منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



وقال أليكسي بوروفكوف، رئيس مركز تقنيات الإنتاج الجديدة: "يسمح لنا نموذجنا الرياضي بواسطة حل منظومة المعادلات التفاضلية، بناء عشرات المنحنيات (الخرائط) لانتشار عدوى الفيروس التاجي، التي نميز بينها ثلاثة: متفائل، متوسط أو مركزي، ومتشائم، والآن الوضع في موسكو يتطور بمنحنى متوسط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفت الخبير إلى أنه إذا استمر تطور المرض في العاصمة الروسية طبقاً للمنحنى المتوسط، فمن المتوقع، أن تكون ذروة الإصابة في المدينة في 14 كانون الأول/ ديسمبر، في حين إذا سار تطور المرض، حسب السيناريو المتفائل، فستأتي الذروة في 17 كانون الأول/ ديسمبر، وستكون الذروة المتشائمة في 8 كانون الأول/ ديسمبر.