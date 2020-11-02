النائب العام يلتقي وفداً من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني

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رام الله - دنيا الوطن

التقى النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين، في مكتبه، ممثلين عن مجلس منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، بحضور رئيس المكتب الفني علاء عواد، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الحريات العامة.



وناقش اللقاء أهمية التنسيق والتعاون ما بين النيابة العامة والمؤسسات الحقوقية والجهات الشريكة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك بما يساهم في سرعة الفصل في القضايا وضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف ومتابعة ومعالجة شكاوى المواطنين بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.



وقد أثنى الوفد، خلال اللقاء، على دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات العامة، والاهتمام بمظالم المواطنين وسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها النيابة العامة، وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية.



من جانبه، شدد النائب العام على العلاقة التكاملية مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية لما فيه من انعكاس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وجمهور المتقاضين، مؤكداً على استعداد النيابة العامة للتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن النيابة العامة، هي خصم شريف ونزيه، وتسعى لتحقيق العدالة لكافة شرائح المجتمع.