فصائل المقاومة: سنُسقط كل المؤامرات ونُطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور



وطالبت فصائل المقاومة، حكومة بريطانيا بالاعتذار عن هذه الخطيئة، والتراجع عنها، وإزالة الضرر الواقع نتيجة لهذا الوعد المشؤوم، مؤكدة في الوقت ذاته أن (صفقة القرن) ومخططات تصفية القضية، ستتحطم على صخرة وعي وصمود شعبنا الفلسطيني، كما تحطم وعد بلفور.



وقالت: "المطلوب اليوم ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة، وترتيب البيت الفلسطيني، وبلورة برنامج وطني كفاحي، يشكل القاعدة الأهم في مسيرة التحرر الوطني ضد الاحتلال".



وأكدت الفصائل، أن المقاومة، ستبقى هي الحامية للثوابت الفلسطينية، وسنفشل المخططات الصهيوأمريكية من وعد بلفور حتى (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن جريمة بريطانيا في وعد بلفور، ومؤامرة ترامب والاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في (صفقة القرن)، ترسم المنحنى الخطير، الذي يتساوق به المتآمرون؛ لتصفية القضية الفلسطينية، دون أي اعتبار لقيم الحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.جاء ذلك، في بيان لها في الذكرى 103 لتصريح بلفور المشؤوم، قائلة: "سنسقط كافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا، بدءاً من وعد بلفور وحتى وعد ترامب"، مضيفة: "حق شعبنا بأرضه ووطنه وحق العودة حق ثابت ومقدس، لم يسقط بوعد بلفور، ولن يسقط بغيره.