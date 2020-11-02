عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونظموا جولات استفزازية.



وأفادت مصادر مقدسية، أن 79 مستوطناً بينهم طلبة معاهد دينية، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.



ونشرت ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم، فيديو من اقتحامهم اليوم للأقصى، مدعين فيه المزيد من السيطرة على المسجد، حيث ظهر في خلفية أحد الحاخامات مسجد قبة الصخرة.



وفي السياق ذاته، نشر المتطرف "أرنون سيجال" صورة على أنه بدأ اليوم باقتحام المسجد الأقصى، حيث عنونها بـ "نحن هنا"، والصورة لقبة الصخرة.



وكانت جماعات الهيكل، قد طالبت قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية، والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.



في حين دعت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات، عموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، وإعماره بالمصلين والمرابطين، لإفشال مخططات المستوطنين.



بدورها، دعت الحركة الإسلامية في بيت المقدس، المواطنين في القدس، وعموم فلسطين إلى إعادة إطلاق مبادرة الفجر العظيم، إحياء لمساجدنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.



وأكدت أن زيارة المطبعين للمسجد الأقصى المبارك، ينطبق عليه ما ينطبق على دخول قطعان المتطرفين من المحتلين، وليس لهم سوى الطرد، لأنهم وصلوا تحت حراب الاحتلال.



ودعت الحركة، شرفاء الأمة العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب أهل القدس، وإسنادهم في رباطهم ودفاعهم عن مسرى نبيهم، ففي ذلك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومسراه.