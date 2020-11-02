"حماية" يُؤكد عدم قانونية وعد بلفور ويُطالب بإنهاء آثاره

استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان في ذكرى بلفور، السياسة البريطانية التي لا تزال مصرة على خطئها، ومؤيدة للظلم التاريخي، الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني.





حيث وجهت بريطانيا عبر وزير خارجيتها في حينه آرثر جيمس بلفور، رسالة إلى اللورد الصهيوني ليونيل روتشيلد، جاء فيها: إن حكومة بلاده، تؤيد منح اليهود وطناً في فلسطين، و لم يكن يشكل اليهود من سكان فلسطين حينها ما يزيد عن 5% من مجموع السكان.



ورافق هذا التصريح إجراءات عملية من السلطات البريطانية، والتي عرفت فيما بعد بـ (الانتداب)، مما شكل بداية لسلب الأراض الفلسطينية، وطرد وتهجير سكانها من الشعب العربي الفلسطيني، حيث ارتكبت أبشع جرائم التطهير العرقي (الأبرتايد) الاستعماري، على أيدي العصابات الإرهابية اليهودية، وبدعم من سلطات الانتداب البريطاني.



تأتي هذه الذكرى، والمشهد السياسي الفلسطيني، يزداد تعقيداً والتطرف والعنصرية الإسرائيلية، تزداد بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وبصمت وهرولة عدد من الدول العربية؛ للتطبيع مع سلطات الاحتلال.

ويوافق الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، ذكرى مؤلمة تعبر عن مدى الظلم الذي تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، حيث منح بموجبه وزير الخارجية البريطاني بلفورعام 1917 وطناً قومياً لليهود على أرض فلسطين.